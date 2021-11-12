Сборная России по футболу провела восстановительную тренировку перед матчем с хорватами

Фото: twitter.com/TeamRussia

Российские футболисты провели восстановительную тренировку перед игрой со сборной Хорватии, которая состоится в воскресенье, 14 ноября.

"Восстановительная тренировка в Петербурге. Завтра вылетаем в Хорватию!" – указано в сообщении национальной команды в Twitter.

Сборная Хорватии примет россиян в Сплите. На данный момент команда из РФ опережает соперников на 2 очка, в случае победы или ничьей в предстоящей игре она напрямую выйдет на чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре.

В противном случае сборная России останется на втором месте, которое дает право участвовать в дополнительных раундах отбора, так называемых стыковых матчах.

Накануне сборная России обыграла Кипр в матче отбора на чемпионат мира – 2022 в Катаре. Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу российской команды.

