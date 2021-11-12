Фанаты устроили драку во время матча Россия – Кипр. Потасовка началась еще в первом тайме при счете 1:0 в одном из секторов.

Что не поделили фанаты, точно неизвестно, но в итоге их вывели за пределы стадиона. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.