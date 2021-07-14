Артиллерийский снаряд времен ВОВ нашли на стройке в Бирюлеве Западном

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на стройплощадке на юге столицы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Известно, что находка была сделана на улице Мелитопольской.

"Обнаружен предмет, похожий на артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны", – рассказал источник.

Он отметил, что в данный момент на месте находятся оперативные службы города.

Ранее снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в районе Ново-Переделкино на западе столицы. Находка была сделана недалеко от лесополосы.

До этого снаряд времен Второй мировой войны обнаружили строители в Петропавловске-Камчатском. Это было сделано во время проведения земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера. После этого на место выдвинулось дежурное подразделение саперов.