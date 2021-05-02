Снаряд времен ВОВ нашли на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "LIFE SHOT"
Недалеко от лесополосы в районе Ново-Переделкино на западе столицы найден снаряд времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
"Недалеко от лесополосы в районе Ново-Переделкино обнаружен снаряд, предположительно, времен Великой Отечественной войны", – говорится в сообщении.
Как уточняется, специалисты оцепили район обнаружения, туда направлены кинологи.
Ранее снаряд времен Второй мировой войны обнаружили строители в Петропавловске-Камчатском.
Рабочие нашли снаряд во время проведения земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера. После этого на место выдвинулось дежурное подразделение саперов.