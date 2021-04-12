Снаряд времен ВОВ нашли на западе столицы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили на западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как уточняется, снаряд нашли по адресу улица Демьяна Бедного, дом 20, корпус 3. Специалисты уже оцепили территорию, туда вызваны саперы.

Ранее снаряд времен Второй мировой войны обнаружили строители в Петропавловске-Камчатском.

Рабочие нашли снаряд во время проведения земляных работ в прибрежной зоне Култучного озера. После этого на место выдвинулось дежурное подразделение саперов.

