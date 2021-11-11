Уголовное дело заведено по факту наезда на полицейского с участием брата Нурмагомедова

Дело возбудили после наезда на полицейского с участием брата Хабиба Нурмагомедова

Следственный комитет завел уголовное дело по факту наезда на сотрудника полиции в Каспийске. Об этом сообщили в пресс-службе дагестанского следственного управления СК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия, неопасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей")", – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Шереметьево задержали двух подозреваемых в наезде на сотрудника полиции в Дагестане. Сообщалось, что один из них – брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Юрист Александр Добровинский заявил Москве 24, что Усману Нурмагомедову может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения за наезд на полицейского.

При этом сам Усман опроверг свое задержание и попросил перестать спрашивать его о происшествии.