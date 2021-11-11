Брат Хабиба Нурмагомедова прокомментировал информацию о своем задержании

Фото: ТАСС/пресс-служба Bellator

Брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Умар прокомментировал информацию о своем задержании.

"Не знаю, кто и что пишет, но, пожалуйста, успокойтесь уже. Закидали сообщениями, нормально все", – написал он на своей странице в Instagram, приложив фотографию из спортзала.

Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило о задержании в Шереметьево двух подозреваемых в наезде на автомобиле на сотрудника полиции. По данным СМИ, один из подозреваемых – родной брат Хабиба Нурмагомедова Усман.

Оба мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции. Решался вопрос об их помещении в изолятор временного содержания.

