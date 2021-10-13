Избитый в метро москвич прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова

15:20
Фото: Москва 24
Избитый в московском метро Роман Ковалев прокомментировал шутку бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал в любом случае плохого в этом ничего не вижу!" – сказал Ковалев.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова посчитала шутку неуместной, предположив, что ее написал не сам Хабиб, а его пресс-служба.
"По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица", – приводит ее слова "Спорт 24".
Депутат отметила, что в шутке высмеяли не только Макгрегора, но и мужчину, который был жестоко избит группой людей.
"На мой взгляд, не должен был этого делать. Это очень острая тема, шутки над которой могут восприниматься в штыки. Особенно, когда эта шутка выглядит так двусмысленно", – добавила Журова.
Трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.
Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.
В СК приняли решение наградить мужчину. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.
Нурмагомедов пошутил про Макгрегора, намекнув на избиение мужчины в московском метро
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: