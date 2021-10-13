Избитый в метро москвич прокомментировал шутку Хабиба Нурмагомедова

Фото: Москва 24

Избитый в московском метро Роман Ковалев прокомментировал шутку бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Видел, думал, что фейк. Думаю, что в шутку написал в любом случае плохого в этом ничего не вижу!" – сказал Ковалев.

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова посчитала шутку неуместной, предположив, что ее написал не сам Хабиб, а его пресс-служба.

"По крайней мере, хочется в это верить. Наверное, им показалось это смешным, но это на самом деле совершенно не смешно. Эта шутка абсолютно неуместная. Понятно, что они хотели подколоть Макгрегора, но в данном случае получается двусмыслица", – приводит ее слова "Спорт 24".

Депутат отметила, что в шутке высмеяли не только Макгрегора, но и мужчину, который был жестоко избит группой людей.

"На мой взгляд, не должен был этого делать. Это очень острая тема, шутки над которой могут восприниматься в штыки. Особенно, когда эта шутка выглядит так двусмысленно", – добавила Журова.

Трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет. Им предъявили обвинение за покушение на убийство и угрозу применения насилия в отношении полицейских.

В СК приняли решение наградить мужчину. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.

