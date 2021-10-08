Девушка избитого в московском метро мужчины поддержала его действия

Девушка избитого в метро москвича полностью поддержала его действия

Девушка избитого в московском метро Романа Ковалева в разговоре с телеканалом Москва 24 поддержала действия возлюбленного. По ее словам, если бы в тот момент она находилась в метро вместе с мужчиной, то не остановила бы его.

"Я бы влезла вместе с ним в драку", – сказала Анна.

При этом девушка призналась, что пребывает в шоке от такой популярности, которая окружила ее молодого человека.

"Я вообще в шоке. Я рада, что такое большое количество людей откликнулись на эту ситуацию, помогают морально и материально. Слова очень поддерживают", – поведала возлюбленная Романа Ковалева.

Трое мужчин избили москвича в вагоне поезда, следовавшего до станции "Первомайская". Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише. Роман Ковалев заступился за девушку.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

Позднее в СК приняли решение наградить мужчину, заступившегося за девушку. В ведомстве отметили его активную гражданскую позицию и смелость.

Действия мужчины положительно оценил и Сергей Собянин, который навестил его в больнице. Он поручил руководству Московского метрополитена выделить ему два миллиона рублей.

