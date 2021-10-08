Заступившемуся за девушку в метро пообещали ночную экскурсию по подземке

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Начальник полиции столичного метрополитена Шамиль Сибанов навестил в больнице Романа Ковалева, избитого в вагоне метро, и пообещал провести ему ночную экскурсию по подземке, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

"Как вы выздоровеете, обещаю вам… ночную экскурсию в московском метро. Поверьте мне, это будет незабываемое в вашей жизни событие", – сказал Сибанов.

Он пообещал, что Ковалеву представится возможность поехать в вагоне, который был запущен в 1935 году.

Начальник полиции также отметил, что мужчина "совершил настоящий подвиг, вступив в схватку с преступниками, угрожавшими жизни и здоровью пассажиров".

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21, 22 и 26 лет.

