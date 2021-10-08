Москвичи поддержали избитого в метро мужчину, который заступился за девушку

Москвичи поддержали Романа Ковалева, избитого в вагоне метро мужчину, который вступился за девушку. Ему на телефон приходят десятки сообщений со словами поддержки.

Также он получит медаль "Доблесть и отвага". Кроме того, наградят и женщину, которая связалась с машинистом и указала полицейским на преступников, когда поезд прибыл на станцию.

4 октября в вагоне поезда, следовавшего до станции столичного метро "Первомайская", трое мужчин избили молодого человека, заступившегося за девушку. Конфликт начался после того, как пассажирка попросила шумную компанию вести себя тише.

Суд арестовал троих подозреваемых. Фигурантами дела стали молодые люди 21 года, 22 и 26 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.