В ДТП под Тамбовом погиб один человек и трое пострадали

03 октября, 22:27
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Гавриловском районе Тамбовской области на трассе Тамбов – Пенза столкнулись Lada Xray и "Камаз", в результате чего погиб водитель легковушки и трое человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
"Сегодня около 18:00 по московскому времени на 107 километре трассы Тамбов – Пенза в Гавриловском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Lada Xray выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате водитель легковушки погиб, его три пассажира, в том числе подросток, получили травмы и были госпитализированы в больницу Тамбова", – говорится в сообщении.
В прокуратуре Тамбовской области добавили, что прокурором Гавриловского района взято на контроль проведение процессуальной проверки по факту случившегося.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области. Авария произошла на 500-м километре трассы Р-22. Там столкнулись автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.
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