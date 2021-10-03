В ДТП под Тамбовом погиб один человек и трое пострадали

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В Гавриловском районе Тамбовской области на трассе Тамбов – Пенза столкнулись Lada Xray и "Камаз", в результате чего погиб водитель легковушки и трое человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

"Сегодня около 18:00 по московскому времени на 107 километре трассы Тамбов – Пенза в Гавриловском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Lada Xray выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате водитель легковушки погиб, его три пассажира, в том числе подросток, получили травмы и были госпитализированы в больницу Тамбова", – говорится в сообщении.

В прокуратуре Тамбовской области добавили, что прокурором Гавриловского района взято на контроль проведение процессуальной проверки по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Тамбовской области. Авария произошла на 500-м километре трассы Р-22. Там столкнулись автомобиль и микроавтобус, следовавший в Москву.