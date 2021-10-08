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Родители зачинщиков драки в метро Москвы рассказали свою версию событий

Добрые и жалостливые? Родители рассказали о зачинщиках драки в метро Москвы
происшествия

В столичной подземке 4 октября произошла драка. Трое мужчин избили 25-летнего бармена из Воронежа, который заступился за одну из пассажирок. Молодого человека госпитализировали с ушибами, переломами лицевой кости и носа. Подозреваемых арестовали и поместили в СИЗО. Вместе с тем родители нападавших попытались объяснить агрессивное поведение сыновей. Рассказываем их версию событий.

Избиение в вагоне

Фото: МВД РФ

Драка произошла 4 октября в вагоне метро по пути от станции "Измайловская" к "Первомайской". Трое мужчин жестоко избили 25-летнего бармена из Воронежа Романа Ковалева. Кадры с нападением широко разошлись по социальным сетям и СМИ. Поводом к нападению послужило то, что Ковалев заступился за одну из пассажирок.

После стычки Романа госпитализировали с переломами лицевой кости и носа, а также ушибами. Ему предстоит вправить нос. Возможно, врачи поставят пластину под глазом для коррекции зрения. Об этом рассказал сам пострадавший.

Полицейские оперативно задержали нападавших на Ковалева мужчин. При этом они сопротивлялись, угрожая правоохранителям ножом и перцовым баллончиком, сообщили в СКР.

Полиция возбудила против них уголовное дело по статье "Хулиганство". В свою очередь, Следственный комитет открыл уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Суд арестовал зачинщиков драки до 5 декабря и поместил всех троих в СИЗО № 7. Член ОНК Москвы Константин Ким сообщил, что они находятся в карцере на время карантина на общих основаниях. По его словам, нападавшие утверждают, что раскаиваются.

Вместе с тем в СКР сообщили, что Романа Ковалева решено наградить медалью "Доблесть и отвага". Сергей Собянин посетил его в больнице. Мэр также поручил руководству метрополитена выделить пострадавшему два миллиона рублей.

"Вежливый и жалостливый"

Фото: МВД РФ

Мать одного из нападавших рассказала журналистам, что ее сын – вежливый и жалостливый человек.

Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает. Вот по соседям спросите про моего мальчика.
мать одного из нападавших

По ее словам, сын утверждает, что безуспешно пытался разнять драку. "Он тоже испугался, наверное, он же как размахивался. Там же видно, ногами, вот это все", – отметила женщина. Она добавила, что не в курсе, как ее сын очутился в Москве и связался с плохой компанией.

"Он женат у меня, жена его шесть месяцев в положении. Я говорю: "Сынок, я одна вас не осилю. Надо работать". И вот сельчанин мой забрал его во Владикавказ работать на стройку. Он на сварщика выучился и на художника учится", – уточнила женщина.

"Добрый и спокойный"

Фото: МВД РФ

Отец другого участника драки заявил, что не защищает сына. При этом он считает, что всему виной оказался алкоголь.

На видео я увидел его пьяным. На самом деле он добрый и спокойный парень. Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его.
отец нападавшего

По словам отца, его сын приехал в Москву 2 октября. "Мы строители. Возвожу дом в Наро-Фоминском районе со старшим и младшим сыновьями. Работа вахтовая", – пояснил мужчина.

Он также подтвердил, что ранее сын уже был судим. По версии отца, на родине тот не употребляет алкоголь. "А тут у сына от спиртного помутился разум", – добавил отец нападавшего. При этом мужчина отметил, что не знает других участников драки.

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