Брата Хабиба Нурмагомедова задержали за наезд на машине на полицейского – СМИ

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В Шереметьево задержали двух подозреваемых в наезде на сотрудника полиции в Дагестане. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

По данным СМИ, один из них – Усман Нурмагомедов, родной брат экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

"В столичном аэропорту Шереметьево сотрудниками транспортной полиции по ориентировке, поступившей из ОМВД России по городу Каспийску Республики Дагестан, задержаны двое граждан 1998 года рождения, прилетевших рейсом из Махачкалы. Они подозреваются в совершении наезда на автомобиле на сотрудника полиции на КПП "Аэропорт" города Каспийска", – говорится в сообщении.

Уточняется, что оба мужчины доставлены в дежурную часть транспортной полиции. В настоящее время решается вопрос об их задержании и помещении в изолятор временного содержания.

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