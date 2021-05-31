Легкоатлет задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков

Фото: 77.мвд.рф

Столичная полиция задержала спортсмена по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В Москве по подозрению в распространении наркотиков задержан чемпион Европы по кроссу среди юниоров Ильгизар Сафиуллин. При обыске в его доме обнаружено около половины килограмма синтетических наркотиков. В настоящее время он задержан", – рассказал источник.

Информацию о факте задержания 28-летнего молодого человека по подозрению в распространении наркотиков подтвердили в пресс-службе московского главка МВД, не став раскрывать его личность.

"Оперативникам поступила информация о 28-летнем гражданине, который может быть причастен к распространению запрещенных средств и веществ на территории Москвы. В результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Бориса Пастернака злоумышленник был задержан", – заявили полицейские.

Они уточнили, что в квартире задержанного были найдены упаковочные пакеты, электронные весы и порошкообразное вещество.

"Исследование показало, что изъятый материал является наркотическим средством – мефедроном, массой более 470 граммов", – отметили в МВД.

Задержанный помещен под домашний арест, против него открыто уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").

Ранее в Москве по подозрению в распространении наркотиков задержали чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую. При себе у нее было несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, что считается крупной партией.