Суд отправил чемпионку России по фристайлу под домашний арест за сбыт наркотиков

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Кунцевский суд Москвы отправил под домашний арест чемпионку России по лыжному фристайлу Анну Орловскую, обвиняемую в сбыте героина. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд избрал Орловской, обвиняемой по статье 228.1 ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств"), меру пресечения в виде домашнего ареста до 15 мая", – сказали в суде.

15 марта спортсменку задержали по подозрению в распространении наркотиков. При себе у нее было несколько свертков с героином общей массой более 3,7 грамма, что считается крупной партией.