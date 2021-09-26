Сын Майкла Джордана задержан за нападение на медперсонал – СМИ

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В американском штате Аризона задержали сына американского баскетболиста Майкла Джордана. Его подозревают в нападении на больничный персонал. Об этом сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Скотсдейл. По информации телеканала, бывший баскетболист Джеффри Джордан попал в больницу, ударившись затылком о стол в клубе Casa Amigos. Утверждается, что 32-летний Джордан якобы напал на персонал больницы, пока ему оказывали медицинскую помощь.

Сына Майкла Джордана задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах, отправив в городскую тюрьму, однако отпустили менее чем через час.

Ранее сообщалось о драке, участником которой стал российский актер Иван Рыжиков. Артист набросился на доставщика пиццы, с которым не смог разъехаться во дворе на Волгоградском проспекте в Москве.

На кадрах видно, что Рыжиков остановился, чтобы высадить пассажирку, а курьер ему посигналил. В итоге словесный конфликт перерос в драку.

