Сын Майкла Джордана задержан за нападение на медперсонал – СМИ

17:13
Фото: twitter.com/GlendaleAZPD
В американском штате Аризона задержали сына американского баскетболиста Майкла Джордана. Его подозревают в нападении на больничный персонал. Об этом сообщает местный телеканал ABC15 со ссылкой на полицию.
Отмечается, что инцидент произошел в городе Скотсдейл. По информации телеканала, бывший баскетболист Джеффри Джордан попал в больницу, ударившись затылком о стол в клубе Casa Amigos. Утверждается, что 32-летний Джордан якобы напал на персонал больницы, пока ему оказывали медицинскую помощь.
Сына Майкла Джордана задержали по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах, отправив в городскую тюрьму, однако отпустили менее чем через час.
Ранее сообщалось о драке, участником которой стал российский актер Иван Рыжиков. Артист набросился на доставщика пиццы, с которым не смог разъехаться во дворе на Волгоградском проспекте в Москве.
На кадрах видно, что Рыжиков остановился, чтобы высадить пассажирку, а курьер ему посигналил. В итоге словесный конфликт перерос в драку.
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