На звезду фильма "Дивергент" напали в гавайском туалете

10:15
Фото: Chris Pizzello/Invision/AP
Американский актер, звезда фильма "Дивергент" Майлз Теллер подвергся нападению в туалете на Гавайях. Об этом сообщает News.ru.
По предварительным данным, причиной конфликта стали деньги: якобы Теллер не до конца расплатился за свадьбу два года назад, когда обручался с моделью Келли Сперри.
Жена одного из нападавших является сотрудницей компании, которая организовала праздник. По словам свидетелей, один из возможных злоумышленников рассказал, что пара задолжала его жене 60 тысяч долларов. Уточняется, что Теллер не получил серьезных повреждений.
Сама Сперри отвергла связь между нападением и бракосочетанием, а также настаивает на том, что и она, и актер впервые видели злоумышленников. Кроме того, по ее словам, они стали не первыми жертвами преступников.
Ранее сообщалось, что российский актер Владимир Епифанцев устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга. Причиной конфликта послужила ссора между бывшей женой актера и ее знакомой, в которую решил вмешаться Епифанцев. Он сначала схватил и отбросил в сторону знакомую бывшей жены, а потом избил мужчину.
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