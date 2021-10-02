Суд в Москве арестовал бойца ММА Мамедова за грабеж в столичном клубе

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Суд в Москве принял решение об аресте бойца MMA Абубакара Мамедова по прозвищу Добряк за грабеж в столичном клубе Gipsy в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Суд в Москве арестовал Мамедова по ходатайству следствия после того, как он нарушил подписку о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия", – сказал собеседник агентства.

В начале октября 2020 года Мамедов напал на мужчину в клубе Gipsy. Во время конфликта он отобрал у оппонента цепочку стоимостью в 150 тысяч рублей.

14 октября того же года его задержали и взяли с него подписку о невыезде. В отношении спортсмена было возбуждено уголовное дело.

