Полиция начала проверку информации об избиении Стасом Барецким соседа Олеси Малибу

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Полицейские начали проверку по факту избиения шоуменом Станиславом Барецким соседа модели и бывшей участницы шоу "Дом-2" Олеси Малибу. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В полицию обратился 27-летний житель дома на улице Нижегородской в Таганском районе Москвы. Мужчина рассказал, что его избил шоумен Стас Барецкий.

"Ранее между ним и Малибу неоднократно возникали конфликты. В ходе последнего на помощь женщине пришел Барецкий, который в тот вечер гостил у модели. Мужчина заявил, что шоумен ударил его в живот, а после начал стучать в дверь его квартиры", – рассказали в правоохранительных органах.

Малибу заявила, что Барецкий стучал в соседскую дверь, чтобы выяснить причины неприязненных отношений. Однако мужчина, по словам модели, сразу же вызвал полицию.

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