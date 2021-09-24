Полиция начала проверку информации об избиении Стасом Барецким соседа Олеси Малибу

11:42
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Полицейские начали проверку по факту избиения шоуменом Станиславом Барецким соседа модели и бывшей участницы шоу "Дом-2" Олеси Малибу. Об этом сообщает Агентство "Москва".
В полицию обратился 27-летний житель дома на улице Нижегородской в Таганском районе Москвы. Мужчина рассказал, что его избил шоумен Стас Барецкий.
"Ранее между ним и Малибу неоднократно возникали конфликты. В ходе последнего на помощь женщине пришел Барецкий, который в тот вечер гостил у модели. Мужчина заявил, что шоумен ударил его в живот, а после начал стучать в дверь его квартиры", – рассказали в правоохранительных органах.
Малибу заявила, что Барецкий стучал в соседскую дверь, чтобы выяснить причины неприязненных отношений. Однако мужчина, по словам модели, сразу же вызвал полицию.
Ранее сообщалось, что на лидера группы "25/17" Андрея Бледного напали в Москве. По информации СМИ, в исполнителя стреляли.
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