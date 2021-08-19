Избившая сына Пьехи женщина впервые публично прокомментировала инцидент

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Ирина Безбородова, супруга футбольного арбитра Владислава Безбородова, прокомментировала избиение сына Стаса Пьехи, в котором ее обвиняет артист. В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" женщина призналась, что вышла из себя.

Инцидент произошел 21 июля в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Изначально сообщалось, что Ирина Безбородова напала на ребенка Стаса Пьехи из-за надувного бассейна, который мальчик якобы проткнул карандашом.

По словам очевидцев, Безбородова схватила ребенка за руку и со всей силы швырнула на землю. У сына артиста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки слева, а также ушиб левого бедра.

Позже Безбородова призвала правоохранительные органы привлечь юного Петю к уголовной ответственности за испорченный бассейн.

В эфире ток-шоу "Андрей Малахов. Прямой эфир" женщина впервые публично прокомментировала ситуацию, заявив, что накануне инцидента она запретила своему сыну Грише дружить с Петей, потому что дети вместе испачкали чужой дом краской.

"Я не толкала ребенка, а держала его за руку и вела к маме, потому что он выходил из моего дома. Тогда Пете было запрещено заходить к нам в коттедж", – заявила Безбородова.

Женщина признала, что вышла из себя. Однако она утверждает, что сразу же извинилась перед родителями мальчика.

Сам же Стас Пьеха убежден, что супруга футбольного арбитра Безбородова должна получить справедливое наказание за избиение его сына.