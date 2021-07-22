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Происшествия

15:47

Стас Пьеха назвал желаемое наказание для напавшей на его сына женщины

происшествия

Фото: телеграм-канал "Подъем"

Женщина, избившая сына Стаса Пьехи, должна понести максимально жесткое, но адекватное наказание. Об этом заявил сам артист в интервью РИА Новости.

"Я просто хочу, чтобы она понесла максимально возможное наказание, адекватное ее действиям в отношении ребенка и пожилой женщины, которых избила. Согласно букве закона", – сказал отец мальчика, отметив, что у него нет каких-то конкретных пожеланий относительно того, какая мера пресечения должна быть избрана.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении супруги футбольного судьи Владислава Безбородова, которая до этого напала на семилетнего сына Стаса Пьехи и его бабушку.

Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Свои действия женщина объяснила тем, что мальчик якобы проткнул карандашом надувной бассейн.

По словам очевидцев, Безбородова схватила его за руку и со всей силы швырнула на землю. Врачи подтвердили у ребенка черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы.

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