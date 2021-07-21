Уголовное дело возбудили против женщины, избившей сына Стаса Пьехи

20:00
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Следственный комитет возбудил уголовное дело против женщины, избившей семилетнего сына Стаса Пьехи. Об этом ТАСС рассказал представляющий интересы семьи артиста адвокат Сергей Жорин.
Он сообщил, что следствие уже взяло объяснение с мамы ребенка, опросило свидетелей и запросило медицинские документы, подтверждающие черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и гематомы у мальчика.
"По совокупности этих обстоятельств было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении женщины, которая избила ребенка", – пояснил Жорин.
Адвокат добавил, что сам Пьеха и его семья благодарны главе СК Александру Бастрыкину и Следственному комитету за оперативное подключение к расследованию.
Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи из-за того, что тот якобы проткнул карандашом надувной бассейн.
По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка ребенка.
СК начал проверку после избиения сына Стаса Пьехи
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