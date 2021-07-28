Избившая 7-летнего сына Стаса Пьехи просит привлечь ребенка к ответственности

13:00
Фото: телеграм-канал "Подъем"
Избившая семилетнего сына артиста Стаса Пьехи Ирина Безбородова просит правоохранителей привлечь мальчика к уголовной ответственности, так как он испортил ее бассейн. Об этом ТАСС рассказал адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы семьи артиста.
"Это абсурд, но вместо того, чтобы принести извинения ребенку и его семье, хотя бы уже после возбуждения уголовного дела в отношении Ирины Безбородовой, она сама написала заявление, в котором просит привлечь ребенка к уголовной ответственности за порчу бассейна", – сообщил он.
Юрист уточнил, что бассейн уже восстановили. При этом ребенка, когда он поправится, вероятно, опросят по фактам, указанным в заявлении.
Жорин напомнил, что в России малолетние дети не несут уголовную ответственность за свои действия.
Сама Безбородова пока не комментировала ситуацию.
Инцидент произошел в коттеджном поселке Рощино под Санкт-Петербургом. Жена футбольного судьи Владислава Безбородова напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи из-за того, что тот якобы проткнул карандашом ее надувной бассейн.
По словам очевидцев, Безбородова схватила мальчика за руку и со всей силы швырнула на землю. Также пострадала бабушка ребенка.
Сыну Стаса Пьехи стало хуже после избиения
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