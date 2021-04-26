Мать избитого хоккеиста высказалась о его предполагаемой стычке с актером Палем

Бывший хоккеист молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов стал жертвой нападения в центре Москвы. Он утверждает, что среди обидчиков в том числе якобы был актер Александр Паль. После инцидента у спортсмена диагностированы серьезные травмы, по факту драки было возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности произошедшего.



Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Был неадекватен?

По данным СМИ, драка с участием Антипова произошла поздним вечером 23 апреля в столичном районе Хамовники. В этот день бывший хоккеист праздновал день рождения своего отца. Он уже собирался поехать домой.

Предположительно, Антипов вызвал такси и ждал на тротуаре, когда рядом с ним остановился автомобиль. По версии спортсмена, из машины выбежали трое мужчин и стали избивать его.





источник в правоохранительных органах В полицию поступило заявление от бывшего хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова, в котором он сообщил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы и избили. По словам пострадавшего, среди них был актер Александр Паль.

По информации Пятого канала, Антипов заявил стражам правопорядка о неадекватном поведении артиста. С его слов, Паль был пьян или находился под воздействием наркотических веществ. Антипов утверждает, что нападавшие подошли к нему сзади и нанесли удар. Очнувшись, он якобы увидел звезду фильма "Горько!" и еще двоих молодых людей.

В результате стычки спортсмен получил перелом костей скуло-глазничного комплекса справа, ушиб и гематому мягких тканей, сообщают СМИ. В пресс-службе столичного ГУ МВД России рассказали, что после драки было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью" из хулиганских побуждений. При этом факт участия Паля в нападении на Антипова официально не подтвержден.

Журналисты навестили экс-хоккеиста в больнице, однако тот отказался от общения. На просьбу рассказать подробнее о произошедшем он повторял: "Без комментариев". Представители СМИ также поинтересовались, когда Антипов планирует сделать заявление, на что тот ответил: "Посмотрим".



Фото: Владимир Песня/РИА Новости

"Слышу впервые"

Молодой человек, похожий на Александра Паля, действительно попал в объектив камеры видеонаблюдения неподалеку от места нападения на бывшего хоккеиста. Также был запечатлен момент избиения Антипова. Однако из-за качества записи разобрать лица обидчиков спортсмена достаточно сложно.

В воскресенье, 25 апреля, ситуацию коротко прокомментировал сам Александр Паль. Сообщения о том, что он и его друзья напали на экс-хоккеиста, артист опроверг.





Александр Паль актер Я не в полиции, нахожусь сейчас на улице. Об этой ситуации слышу впервые.

Журналисты также пообщались с адвокатом Паля около УМВД Хамовники. На вопрос, признал ли актер вину, его защитник был лаконичен: "Нам не в чем признаваться".

Соседи Паля дают артисту противоречивые характеристики. Одни утверждают, что он "ведет себя нагловато", со всеми спорит, а также занимает чужие парковочные места. Другой мужчина в беседе с Москвой 24 рассказал, что актер, наоборот, приличный человек.





сосед Александра Паля Он современный, культурный, не видно, что он какой-то хулиган. Я удивлен, что такое произошло. Возможно, на него напали или оскорбили, а он защищался, я же не знаю ситуацию. Я не видел от него агрессии на ровном месте.

При этом, по данным СМИ, Паль во время общения с полицейскими якобы назвал причину инцидента с Антиповым. По словам артиста, экс-хоккеист был нетрезв и пытался справить нужду рядом с автомобилем, где сидели он и его приятель. Предположительно, на замечание спортсмен сначала не отреагировал, но затем начал ругаться, после чего завязалась потасовка.

Однако мама бывшего игрока "молодежки" ЦСКА в разговоре с "Московским комсомольцем" опровергла эту информацию. "Все эти версии, что он там где-то справлял нужду, – чушь. Ничего он не делал, просто стоял и ждал такси", – заявила женщина.

По ее словам, Антипов с нападавшими был не знаком. Родители избитого уверены, что мужчины хотели напасть на другого человека. Однако обознались и случайно побили их сына. Тем временем полиции еще предстоит разобраться, что же на самом деле произошло. Сейчас правоохранители устанавливают личности участников конфликта, а также все обстоятельства.