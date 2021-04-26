Сосед Паля рассказал, что актер не проявлял агрессию

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Сосед Александра Паля рассказал Москве 24, что актер не проявлял агрессию. По его словам, новость о том, что актер якобы избил хоккеиста, стала для него неожиданностью.

"Он современный, культурный, не видно, что он какой-то хулиган. Я удивлен, что такое произошло. Возможно, на него напали или оскорбили, а он защищался, я же не знаю ситуацию. Я не видел от него агрессии на ровном месте", – пояснил мужчина.

Он уточнил, что их с актером квартиры расположены в одном подъезде, поэтому видит он соседа часто.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним бывшим хоккеистом в центре Москвы.

Отмечалось, что спортсмена якобы избил актер Александр Паль.