Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

14:39

Сосед Паля рассказал, что актер не проявлял агрессию

происшествия эксклюзив

Видео: Москва 24

Сосед Александра Паля рассказал Москве 24, что актер не проявлял агрессию. По его словам, новость о том, что актер якобы избил хоккеиста, стала для него неожиданностью.

"Он современный, культурный, не видно, что он какой-то хулиган. Я удивлен, что такое произошло. Возможно, на него напали или оскорбили, а он защищался, я же не знаю ситуацию. Я не видел от него агрессии на ровном месте", – пояснил мужчина.

Он уточнил, что их с актером квартиры расположены в одном подъезде, поэтому видит он соседа часто.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним бывшим хоккеистом в центре Москвы.

Отмечалось, что спортсмена якобы избил актер Александр Паль.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать