Столичная полиция разбирается в истории с избиением экс-хоккеиста

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Столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним бывшим хоккеистом в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

В ведомстве рассказали, что мужчина получил телесные повреждения в столичном районе Хамовники в ходе конфликта. По данному факту проводится проверка, уточнили в МВД.

Стало известно, что пострадавшим является молодой человек Антипов К., который профессионально занимался хоккеем.

Ранее СМИ сообщали, что актера Александра Паля задержали за избиение хоккеиста.