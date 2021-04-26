В отношении избивших экс-хоккеиста в столице возбудили уголовное дело

Фото: телеграм-канал "112"

Полицейские возбудили уголовное дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью в отношении избивших экс-хоккеиста клуба Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) "Красная Армия" Кевина Антипова в центре столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

"Проводятся мероприятия, направленные на установление личностей участников конфликта и всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним бывшим хоккеистом в центре Москвы.

Кроме того, отмечалось, что спортсмена якобы избил актер Александр Паль.

Накануне видеозапись избиения бывшего хоккеиста молодежной команды ЦСКА появилась в Сети.

