Появилось видео избиения экс-хоккеиста ЦСКА в Москве

Фото: Москва 24

Видеозапись избиения бывшего хоккеиста молодежной команды ЦСКА в столице появилось в Сети. На кадрах видно, что инцидент произошел во дворе жилого дома. Участники конфликта приехали туда на машине.

В Сети появилось видео избиения экс-хоккеиста в Москве



Ранее сообщалось, что столичные полицейские устанавливают обстоятельства получения травм 25-летним бывшим хоккеистом в центре Москвы.

Кроме того, стало известно, что жертвой актера Александра Паля стал бывший участник молодежного состава ЦСКА Кевин Антипов.