Полиция Москвы завела дело на бойца ММА Абубакара Мамедова за кражу цепочки

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Боец ММА, участник боев на голых кулаках Абубакар Мамедов по прозвищу "Добряк" напал на мужчину в столице. Инцидент произошел в клубе Gipsy, в отношении спортсмена возбуждено уголовное дело, заявил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что во время конфликта в клубе боец отобрал у оппонента цепочку.

"14 октября злоумышленника задержали. Сейчас он находится под подпиской о невыезде", – сказали в ведомстве.

Представители московского МВД добавили, до этого в дежурную часть поступило заявление о похищении цепочки стоимостью 150 тысяч рублей.

Ранее полицейские задержали троих подозреваемых в разбойном нападении в Москве. В полицию обратился 43-летний мужчина с заявлением о нападении и краже крупной суммы денег.