Добровинский прокомментировал ДТП с участием брата Нурмагомедова

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

Юрист Александр Добровинский заявил Москве 24, что брату бойца Хабиба Нурмагомедова Усману может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения за наезд на полицейского.

"Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – отметил юрист.

Тем не менее он уточнил, что строгость наказания будет зависеть от тяжести вреда, причиненного пострадавшему.

Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило о задержании в Шереметьево двух подозреваемых в наезде на автомобиле на сотрудника полиции. По данным СМИ, один из подозреваемых – родной брат Хабиба Нурмагомедова Усман.

Оба мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где решался вопрос об их помещении в изолятор временного содержания.

