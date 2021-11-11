Добровинский прокомментировал ДТП с участием брата Нурмагомедова

19:59
Фото: Следственный комитет Российской Федерации
Юрист Александр Добровинский заявил Москве 24, что брату бойца Хабиба Нурмагомедова Усману может грозить наказание вплоть до пожизненного заключения за наезд на полицейского.
"Судя по информации в СМИ, полицейский пытался остановить автомобиль и был сбит намеренно. Такое нарушение могут трактовать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", – отметил юрист.
Тем не менее он уточнил, что строгость наказания будет зависеть от тяжести вреда, причиненного пострадавшему.
Ранее управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу сообщило о задержании в Шереметьево двух подозреваемых в наезде на автомобиле на сотрудника полиции. По данным СМИ, один из подозреваемых – родной брат Хабиба Нурмагомедова Усман.
Оба мужчины были доставлены в дежурную часть транспортной полиции, где решался вопрос об их помещении в изолятор временного содержания.
Брат Хабиба Нурмагомедова задержан за наезд на полицейского
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