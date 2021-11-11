Девять человек обратились за медпомощью после ДТП в Нижегородской области

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Несколько человек обратились за медицинской помощью после ДТП с автобусом в Нижегородской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Минздрав.

"В Володарскую центральную районную больницу обратились девять человек из числа пассажиров (автобуса. – Прим. ред.)", – отметили в ведомстве.

Двое пострадавших были госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное, еще у семи человек выявили незначительные травмы, их отпустили под амбулаторное лечение.

Ранее на Дмитровском шоссе на севере Москвы произошла авария с участием 16 автомобилей. Причиной ДТП стало скользкое дорожное покрытие после выпавшего в ночь с 10 на 11 ноября снега.

