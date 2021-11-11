На севере Москвы из-за скользкой дороги столкнулись 16 автомобилей

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16 легковых автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

"На Дмитровском шоссе в сторону Москвы возле МКАД столкнулись, по предварительным данным, 16 легковых автомашин", – рассказали в экстренных службах.

Авария произошла из-за скользкой после выпавшего снега дороги. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что минувшей ночью ледяной дождь прошел в западной, северо-западной и северной частях Москвы. В некоторых местах наблюдается отложение льда до трех миллиметров.

