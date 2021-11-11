Врачи рассказали о состоянии актрисы Сафоновой, попавшей в ДТП

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Медики оценивают состояние попавшей в ДТП актрисы Елены Сафоновой как средней степени тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на НИИ имени Склифосовского, куда была госпитализирована артистка.

"Она лежит в отделении "Вторая травма", температура 36,6, средней тяжести", – рассказали в медучреждении.

10 ноября в районе дома № 44 на проспекте Мира произошло ДТП с участием трех машин, в результате которого пострадали два человека. Одной из пострадавших стала заслуженная артистка РФ Елена Сафонова.

Согласно предварительной версии, причиной инцидента могло стать нарушение правил перестроения водителем BMW: тот, не справившись с управлением, столкнулся с автомобилями, двигавшимися в попутном и встречном направлениях.

Столичная прокуратура взяла проверку по факту аварии на контроль.