Причиной ДТП на проспекте Мира могло стать неправильное перестроение водителя BMW – СМИ

10 ноября, 19:01
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Нарушение правил перестроения водителем BMW могло стать причиной аварии на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях", – говорится в сообщении.
ДТП с участием трех машин произошло на проспекте Мира в районе дома 44. В ГИБДД заявили, что в аварии пострадали два человека. По некоторым данным, одна из пострадавших – актриса Елена Сафонова. Ее госпитализировали.
Один из участников аварии ДТП предположил, что возможный виновник происшествия мог перепутать педали. При этом, по данным прокуратуры, виновницей аварии могла стать 21-летняя автоледи.
Актриса Елена Сафонова госпитализирована после ДТП в Москве – СМИ
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