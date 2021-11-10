Причиной ДТП на проспекте Мира могло стать неправильное перестроение водителя BMW – СМИ

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Нарушение правил перестроения водителем BMW могло стать причиной аварии на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По предварительной информации, водитель автомобиля BMW попытался совершить перестроение через несколько полос дороги, но не справился с управлением и столкнулся с автомобилями, движущимися в попутном и встречном направлениях", – говорится в сообщении.

ДТП с участием трех машин произошло на проспекте Мира в районе дома 44. В ГИБДД заявили, что в аварии пострадали два человека. По некоторым данным, одна из пострадавших – актриса Елена Сафонова. Ее госпитализировали.

Один из участников аварии ДТП предположил, что возможный виновник происшествия мог перепутать педали. При этом, по данным прокуратуры, виновницей аварии могла стать 21-летняя автоледи.

