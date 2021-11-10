Один из участников аварии на проспекте Мира рассказал подробности ДТП с тремя автомобилями.

Столкновение трех автомобилей произошло на проспекте Мира в районе дома 44. В ГИБДД заявили, что в аварии пострадали два человека. По предварительной информации, одна из пострадавших – актриса Елена Сафонова.

По словам участника ДТП, за рулем автомобиля, который столкнулся с машиной актрисы, была молодая девушка.

"Маневр очень похож на то, что она педали перепутала. Потому что она с правой полосы или со второй, я не видел, она с очень большим ускорением ушла влево. Она не тормозя вылетела на встречку", – рассказал мужчина.

Ранее в Сети показали видео, на котором запечатлен момент столкновения автомобилей. Ролик представил департамент транспорта Москвы.