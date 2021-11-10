ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Мира

Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Москве, сообщает телеграм-канал "Дептранс.Оперативно".

Авария произошла в районе дома 44.

"На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

При этом в ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Их с различными травмами доставили в больницу.

Из-за столкновения движение на участке затруднено. В частности, проезд осуществляется в центр по двум полосам из четырех, а в обратном направлении – по двум из трех. Водителей попросили объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Авария произошла на трассе Амурск – Комсомольск-на-Амуре. Уточняется, что помощь медиков понадобилась шестерым пострадавшим, включая ребенка, одну женщину госпитализировали.

