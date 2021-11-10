16:15 (обновлено 10.11.2021 18:11)
ДТП с участием трех автомобилей произошло на проспекте Мира
Три автомобиля столкнулись на проспекте Мира в Москве, сообщает телеграм-канал "Дептранс.Оперативно".
Авария произошла в районе дома 44.
"На месте работают оперативные службы города. Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.
При этом в ГИБДД уточнили, что, по предварительным данным, в результате аварии пострадали два человека. Их с различными травмами доставили в больницу.
Из-за столкновения движение на участке затруднено. В частности, проезд осуществляется в центр по двум полосам из четырех, а в обратном направлении – по двум из трех. Водителей попросили объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту.
Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Авария произошла на трассе Амурск – Комсомольск-на-Амуре. Уточняется, что помощь медиков понадобилась шестерым пострадавшим, включая ребенка, одну женщину госпитализировали.
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