Автобус с 25 пассажирами перевернулся в Хабаровском крае

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае перевернулся автобус с 25 пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

Авария произошла на трассе Амурск – Комсомольск-на-Амуре. Уточняется, что помощь медиков понадобилась шестерым пострадавшим, включая ребенка, одну женщину госпитализировали.

"Предположительно, водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. Люди самостоятельно попутным транспортном покинули место происшествия", – говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Причины дорожно-транспортного происшествия еще предстоит установить.

Ранее сообщалось, что в Ивановской области междугородний пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем. Серьезные травмы получили водитель и пассажир иномарки, также пострадали шесть пассажиров автобуса.