В Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем

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Автомобиль Ford Focus столкнулся с пассажирским автобусом СИМАЗ в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, около 15:00 Ford Focus выехал на встречную полосу на автодороге Широково – Косогоры Фурмановского района и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом.

"В результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля и пассажир получили серьезные травмы, они госпитализированы. В автобусе пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся в ТиНАО. ДТП произошло в Проектируемом проезде № 7029.

