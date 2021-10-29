В Ивановской области пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем

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Автомобиль Ford Focus столкнулся с пассажирским автобусом СИМАЗ в Ивановской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительной информации, около 15:00 Ford Focus выехал на встречную полосу на автодороге Широково – Косогоры Фурмановского района и столкнулся с междугородним пассажирским автобусом.
"В результате лобового столкновения водитель легкового автомобиля и пассажир получили серьезные травмы, они госпитализированы. В автобусе пострадали шесть человек", – говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся в ТиНАО. ДТП произошло в Проектируемом проезде № 7029.
В ДТП с автобусом в Ивановской области пострадали 12 человек