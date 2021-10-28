Автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Mash
В ТиНАО вблизи станции метро "Прокшино" автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.
"ДТП произошло на Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.
В ГИБДД уточнили, что движение на данном участке затруднено. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют аварию.
Ранее в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева после столкновения загорелись два автомобиля. В результате ДТП три человека пострадали, они находились в тяжелом состоянии.
В ТиНАО Tesla загорелась после ДТП