Автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся в ТиНАО

Фото: телеграм-канал Mash

В ТиНАО вблизи станции метро "Прокшино" автомобиль Tesla врезался в фонарный столб и загорелся, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Москвы.

"ДТП произошло на Проектируемом проезде 7029. Пожарные уже ликвидировали возгорание автомобиля. Пострадавших нет", – говорится в сообщении.

В ГИБДД уточнили, что движение на данном участке затруднено. Автомобилистам рекомендуется выбирать пути объезда. Сотрудники Госавтоинспекции оформляют аварию.

Ранее в Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева после столкновения загорелись два автомобиля. В результате ДТП три человека пострадали, они находились в тяжелом состоянии.

