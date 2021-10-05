Две машины загорелись в результате аварии в Зеленограде

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В Зеленограде на проспекте Генерала Алексеева в районе дома 2 в результате столкновения загорелись два автомобиля, сообщается в телеграм-канале Дептранса.

Отмечается, что авария случилась около 13:00. Столкнулись машины Ford и "Газель", после чего произошло возгорание последнего.

В результате ДТП три человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии. На месте работают оперативные службы города.

На данный момент занята одна полоса движения в сторону пересечения с Панфиловским проспектом.

Автомобилистов попросили быть внимательнее и по возможности объезжать данный участок.

Ранее на 69-м километре внешней стороны МКАД после развязки с Рублево-Успенским шоссе столкнулись три автомобиля. В результате аварии погиб один человек и двое пострадали.