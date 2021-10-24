Шесть человек погибли в результате столкновения автобуса и "Камаза" в Калмыкии

08:25
Фото: МЧС России
Шесть человек погибли в результате лобового столкновения пассажирского автобуса и "Камаза" в Калмыкии. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла на 246-м километре дороги Р-216 Астрахань – Элиста – Ставрополь. По данным регионального МВД, пассажирский автобус Neoplan ехал по маршруту Махачкала – Санкт-Петербург. Внутри, как сообщает МЧС по региону, находились 28 человек.
В результате аварии шесть человек погибли и восемь пострадали. Пятерых пострадавших отпустили после осмотра, а еще троих госпитализировали. Водитель "Камаза" не пострадал, а водителя автобуса не госпитализировали. Все погибшие – пассажиры автобуса.
По факту произошедшего проводится проверка. На месте работают следственно-оперативная группа, сотрудники полиции и экстренных служб.
Пассажиров, которые не пострадали в результате ДТП, доставят в придорожное кафе, где развернут пункт временного размещения.
Ранее сообщалось, что в Амурской области грузовик столкнулся с поездом. В результате водитель грузовика погиб, локомотивную бригаду доставили в больницу.
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