ДТП с участием трех автомобилей произошло на МКАД

Фото: depositphotos/kalinovsky

Авария с участием трех автомобилей произошла на МКАД в районе Тропаревского лесопарка, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На внутренней стороне 46 километра МКАД произошло столкновение трех автомобилей, один из них опрокинулся в кювет", – сказал собеседник агентства.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства случившегося и состояние водителей и пассажиров.

Ранее на юго-востоке Москвы произошло столкновение пяти автомобилей. Объезд места аварии осуществлялся по встречной полосе. В результате ДТП пострадали два человека.

