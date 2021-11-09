Добровинский сравнил массовое ДТП на Садовом и аварию с Ефремовым

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Звездный юрист Александр Добровинский в беседе с Москвой 24 сравнил аварию с пятью авто на Садовом кольце с ДТП, которое в 2020 году спровоцировал актер Михаил Ефремов.

9 ноября в центре столицы на улице Земляной Вал произошло крупное ДТП с пятью машинами. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель Kia на скорости выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями – Mercedes, Volkswagen, Haval и МАЗ-бензовоз. В результате аварии пострадали два человека.





Александр Добровинский звездный юрист Это ДТП очень напоминает знакомую всем историю с Михаилом Ефремовым. Надеюсь, пострадавшего не постигнет участь Сергея Захарова.

Добровинский также напомнил, что в Минюсте РФ подготовили проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), в котором появился штраф за опасное вождение для лихачей.

"Я думаю, очень правильное решение Минюста об ужесточении наказания за превышение скорости и опасное вождение, надеюсь, таких гонщиков станет меньше", – заключил собеседник Москвы 24.

ДТП с участием актера Михаила Ефремова произошло 8 июня 2020 года. Артист на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого – Сергей Захаров – впоследствии скончался в больнице.

В сентябре 2020 года Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельной аварии. Его приговорили к 7,5 года заключения. В настоящий момент актер отбывает наказание в исправительной колонии в Белгородской области.