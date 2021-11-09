Момент аварии с пятью машинами на улице Земляной Вал попал на видео

Момент аварии с пятью автомобилями на Садовом кольце попал на видео. Кадры с места происшествия опубликовал столичный департамент транспорта.

Водителей призвали объезжать место аварии. Движение на Садовом кольце затруднено в обе стороны.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали в ДТП в центре столицы. Авария произошла на улице Земляной Вал, в районе дома 21/2, строения 1. На месте происшествия работают оперативные службы города.

Прокуратура ЦАО взяла на контроль установление всех обстоятельств аварии.