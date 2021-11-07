Один человек погиб и шестеро ранены в ДТП в Башкирии

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Один человек погиб и шестеро ранены в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Башкирии. Среди пострадавших есть двое детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что авария произошла на автодороге Дюртюли – Москово вблизи села Москово Дюртюлинского района Башкортостана.

"Пострадавшие оперативно доставлены в центральную районную больницу Дюртюлинского района, им оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении ведомства.

На данный момент на дороге затруднений движения нет, подробности случившегося выясняются.

Ранее в Подмосковье в аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. На трассе в районе Орехово-Зуево маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Прокуратура выясняет обстоятельства и проверяет, как соблюдались правила пассажирских перевозок в маршрутном такси.