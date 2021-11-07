Одним из пострадавших в ДТП с участием такси на Ярославском шоссе оказался ребенок

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

На северо-востоке Москвы в ДТП с участием такси пострадали три человека, в том числе один ребенок. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в районе развязки МКАД и Ярославского шоссе. Отмечается, что водитель не справился с управлением и наехал на металлическое ограждение проезжей части.

"В результате ДТП пострадали три человека. Водитель такси и два его пассажира – женщина и мальчик 2014 года рождения, которых госпитализировали с различными травмами", – рассказали в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ребенок находится в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Ранее в Подмосковье в аварии пострадали шесть человек, в том числе ребенок. На трассе в районе Орехово-Зуево маршрутка столкнулась с легковым автомобилем. Прокуратура выясняет обстоятельства и проверяет, как соблюдались правила пассажирских перевозок в маршрутном такси.

