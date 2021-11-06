Три автомобиля столкнулись на МКАД

Фото: телеграм-канал "НаМКАДе в пробке МСК"

Три автомобиля столкнулись на 41-м километре МКАД в районе пересечения с Калужским шоссе, сообщает пресс-служба департамента транспорта в своем телеграм-канале.

Информации о пострадавших не поступало. Автомобили ездят только по двум полосам из пяти. На месте работают оперативные службы города. Водителей призывают выбирать пути объезда.

Ранее два автомобиля столкнулись на 74-м километре МКАД. Авария произошла в районе улицы Свободы. Из-за случившегося была занята одна полоса из шести. Движение в районе аварии было затруднено.

До этого в Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла перед пересечением с МКАД.