Движение затруднено на внешней стороне 74-ого км МКАД из-за ДТП

Два автомобиля столкнулись на 74-м километре МКАД, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Авария произошла в районе улицы Свободы. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется.

Из-за случившегося занята одна полоса из шести. Движение в районе аварии затруднено, поэтому автомобилистов просят по возможности выбирать пути объезда.

Ранее в Северо-Западном тоннеле столицы столкнулись грузовик и легковой автомобиль. Авария произошла перед пересечением с МКАД.