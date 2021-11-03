Движение затруднено на Кутузовском проспекте из-за ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На Кутузовском проспекте столкнулись два автомобиля. Об этом сообщили в Дептрансе.

"На месте работают оперативные службы города. Движение в сторону центра свободно по двум полосам из пяти. Выбирайте пути объезда", – говорится в сообщении.

Ранее авария с участием грузовика и легкового автомобиля произошла на пересечении Полоцкой и Молодогвардейской улиц на западе Москвы.

Сообщалось, что ДТП не привело к затруднениям в движении транспорта на участке дороги.